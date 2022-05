Lazio, doppio colpo dal Verona? Ilic e Casale nel mirino di Tare (Di lunedì 30 maggio 2022) Come confermato dal presidente Setti, la Lazio è interessata a fare affari con il Verona. Nel mirino Ilic e Casale Questa mattina il presidente del Verona, Maurizio Setti, ha fatto il punto su alcune trattative tra la società veneta e la Lazio. Due sono i giocatori finiti sulla lista dei possibili acquisti: Casale ed Ilic. Alfredo Pedullà conferma che i nomi nel mirino della Lazio sono quello del difensore e del centrocampista, che potrebbero continuare a giocare insieme anche in biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) Come confermato dal presidente Setti, laè interessata a fare affari con il. NelQuesta mattina il presidente del, Maurizio Setti, ha fatto il punto su alcune trattative tra la società veneta e la. Due sono i giocatori finiti sulla lista dei possibili acquisti:ed. Alfredo Pedullà conferma che i nomi neldellasono quello del difensore e del centrocampista, che potrebbero continuare a giocare insieme anche in biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Lazio al lavoro per il doppio colpo dal #Verona ?? - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Scuola: Pacifico (Anief),'il sindacato è unito'. 'Con il Pnrr è necessario un doppio canale di assunzioni' #ANSA https:/… - AnsaRomaLazio : Scuola: Pacifico (Anief),'il sindacato è unito'. 'Con il Pnrr è necessario un doppio canale di assunzioni' #ANSA - oyakodon_h : @Latium_Yozora @KiboNokaze @Caligoletto2 Ma perché il doppio account va così di moda nel Lazio Twitter? ?? - lorfab76 : @danielelozzi @jerryscottismo Rispetto alla delusione del doppio pazzo in Roma-Sampdoria, perdere in finale con la… -