Landini: "Livello salari in Italia non è più sopportabile. Serve alzarli" (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 maggio "In Italia c'è un problema generale di salari. Ormai è chiaro a tutti che i salari nel nostro Paese sono a un Livello non più sopportabile. Vanno aumentati a partire dai contratti e ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 maggio "Inc'è un problema generale di. Ormai è chiaro a tutti che inel nostro Paese sono a unnon più. Vanno aumentati a partire dai contratti e ...

Advertising

ilfattovideo : Lavoro, Landini: “Vanno aumentati salari, ormai è chiaro a tutti che in Italia il livello non è più sopportabile” - Affaritaliani : Landini: 'Livello salari in Italia non è più sopportabile. Serve alzarli' -