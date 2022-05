LA FORTUNA E UN PREMIO OSCAR IN QUEL DI RAI1: “SE VI RICORDATE L’INIZIO DEL TITANIC…” (Di lunedì 30 maggio 2022) “La FORTUNA” arriva su RAI1 lunedì 30 e martedì 31 maggio in prima visione tv. Ispirata ad una storia vera, la serie è diretta dal regista spagnolo PREMIO OSCAR Alejandro Amenabar (“The Others” e “Mare Dentro”). Racconta le vicende di un’azienda statunitense, specializzata nel recupero di tesori, che annuncia la scoperta del relitto di un galeone con all’interno il carico ancora intatto, nella zona dello Stretto di Gibilterra. Da QUEL momento avrà inizio un duro scontro con il Regno di Spagna, che rivendicherà la “proprietà” del veliero e dunque il diritto di accaparrarsi interamente il suo contenuto, consistente in svariate centinaia di migliaia di monete d’oro e d’argento. Il cast de “La FORTUNA”: Stanley Tucci, Ana Polvorosa, T’Nia Miller, Alvaro Mel, Alejandro Amenabar e Clarke ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 30 maggio 2022) “La” arriva sulunedì 30 e martedì 31 maggio in prima visione tv. Ispirata ad una storia vera, la serie è diretta dal regista spagnoloAlejandro Amenabar (“The Others” e “Mare Dentro”). Racconta le vicende di un’azienda statunitense, specializzata nel recupero di tesori, che annuncia la scoperta del relitto di un galeone con all’interno il carico ancora intatto, nella zona dello Stretto di Gibilterra. Damomento avrà inizio un duro scontro con il Regno di Spagna, che rivendicherà la “proprietà” del veliero e dunque il diritto di accaparrarsi interamente il suo contenuto, consistente in svariate centinaia di migliaia di monete d’oro e d’argento. Il cast de “La”: Stanley Tucci, Ana Polvorosa, T’Nia Miller, Alvaro Mel, Alejandro Amenabar e Clarke ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: LA FORTUNA E UN PREMIO OSCAR IN QUEL DI RAI1: 'SE VI RICORDATE L'INIZIO DEL TITANIC...' - giovanni_barba : @Marxtrixx Un grande personaggio , visto una sola volta a ritirare un premio a Milano , una roccia . Avrebbe meritato maggior fortuna ?? - bubinoblog : LA FORTUNA E UN PREMIO OSCAR IN QUEL DI RAI1: 'SE VI RICORDATE L'INIZIO DEL TITANIC...' - seIenegds : @accirtgds solo una mia amica no però gli altri due avevano i biglietti, hanno visto il gran premio e poi hanno avu… - J_Ramazzotti : Per fortuna c'è stato lui a questo #Giro. Premio strameritato. -