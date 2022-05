Isola Dei Famosi: Edoardo Tavassi si ribella e scoppia una rivoluzione tra i naufraghi (Di lunedì 30 maggio 2022) Edoardo Tavassi non ci sta e a seguito di una scelta di produzione “ingiusta” si ribella coinvolgendo il gruppo di naufraghi Dopo aver tagliato i capelli e aver ceduto alla golosa offerta proposta dalla produzione de L’Isola Dei Famosi, Edoardo Tavassi si lascia andare ad un atto di ribellione dinanzi ad un comportamento – a suo dire scorretto – da parte del programma. Durante la giornata di Domenica, infatti, i naufraghi avrebbero dovuto godere di un pranzo a base di club sandwich. Una volta arrivato il premio, Edoardo nota che il goloso premio era un semplice toast e sbotta contro la produzione: “io mi son rasato i capelli a zero per un club sandwich non per un toast. Voglio quello per cui ho pagato!”. I naufragi ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 30 maggio 2022)non ci sta e a seguito di una scelta di produzione “ingiusta” sicoinvolgendo il gruppo diDopo aver tagliato i capelli e aver ceduto alla golosa offerta proposta dalla produzione de L’Deisi lascia andare ad un atto di ribellione dinanzi ad un comportamento – a suo dire scorretto – da parte del programma. Durante la giornata di Domenica, infatti, iavrebbero dovuto godere di un pranzo a base di club sandwich. Una volta arrivato il premio,nota che il goloso premio era un semplice toast e sbotta contro la produzione: “io mi son rasato i capelli a zero per un club sandwich non per un toast. Voglio quello per cui ho pagato!”. I naufragi ...

