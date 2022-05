Il piano di Salvini in Russia prevederebbe quattro punti

Leggi su agi

(Di lunedì 30 maggio 2022) AGI - Manifesta il proprio rammarico perché "una tragedia di tanta importanza venga ridotta anch'essa a materia di pettegolezzo politico", ma soprattutto Silvio Berlusconi torna sul dossier Ucraina per assicurare, in un intervento sul Corriere della Sera, che "la posizione di Forza Italia e mia personale è fin dall'inizio quella espressa nella risoluzione di condanna da me votata nel Parlamento europeo e poi ribadita in modo formale e ufficiale in tante votazioni e in tante occasioni, ultima delle quali proprio a Napoli, quando ho detto testualmente che l'Ucraina è il Paese aggredito e noi dobbiamo aiutarlo a difendersi". È un giorno di messe a punto sul 'fronte interno', quello in cui l'attenzione per gli sviluppi internazionali è, tra l'altro, a Bruxelles per il Consiglio europeo cui prenderà parte anche Mario Draghi. "Il rischio di divisione e di inefficienza all'interno del ...