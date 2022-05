Guerra, spiraglio di pace. Contatto con Putin e Zelensky (Di lunedì 30 maggio 2022) La Guerra in Ucraina vive una situazione di stallo in cui la Russia avanza lentamente e cementa ogni giorno che passa la propria presenza fisica e politica nelle zone russofone, Donbas in testa. L’operazione lampo è fallita, ma l’avanzata prosegue con l’artiglieria. Dopo i successi iniziali della resistenza ucraina, ora Kiev fatica a fronteggiare un avversario che ha chiaramente cambiato strategia. In sostanza: la Russia non sfonferà mai come aveva creduto di poter fare, ma l’Ucraina non potrà mai vincere questa Guerra. Negoziati di pace: torna la mediazione di Erdogan Ecco perché si torna a parlare di possibili negoziati di pace, in cui è ancora una volta la Turchia di Erdogan a cercare un posto da protagonista. Il presidente turco ha annunciato l’intenzione di tenere colloqui telefonici con le controparti russe e ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 30 maggio 2022) Lain Ucraina vive una situazione di stallo in cui la Russia avanza lentamente e cementa ogni giorno che passa la propria presenza fisica e politica nelle zone russofone, Donbas in testa. L’operazione lampo è fallita, ma l’avanzata prosegue con l’artiglieria. Dopo i successi iniziali della resistenza ucraina, ora Kiev fatica a fronteggiare un avversario che ha chiaramente cambiato strategia. In sostanza: la Russia non sfonferà mai come aveva creduto di poter fare, ma l’Ucraina non potrà mai vincere questa. Negoziati di: torna la mediazione di Erdogan Ecco perché si torna a parlare di possibili negoziati di, in cui è ancora una volta la Turchia di Erdogan a cercare un posto da protagonista. Il presidente turco ha annunciato l’intenzione di tenere colloqui telefonici con le controparti russe e ...

