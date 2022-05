Gnonto lo diceva a CM | ‘L’azzurro è un sogno Nessun rimpianto per l’Inter | a Zurigo per crescere’

(Di lunedì 30 maggio 2022) Qualche tempo fa l’azzurro era una bassa voce: "La Nazionale maggiore? Sarebbe un onore, ma è ancora presto. Per il momento non ci...

Advertising

Goal.com

Il ct Roberto Mancini ha diramato la lista dei calciatori convocati per la "Finalissima" di mercoledì sera a Wembley contro i campioni del Sudamerica, l'Argentina. La ...(ANSA) - FIRENZE, 28 MAG - Secondo giorno di lavoro per la Nazionale a Coverciano, con un allenamento diviso in due parti per l'alto numero dei giocatori presenti a questo raduno: il ...