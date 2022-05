Giuramento di Ippocrate a Napoli con il medico (sul set) Carlo Verdone (Di lunedì 30 maggio 2022) Quasi 800 giovani medici e odontoiatri di Napoli e provincia hanno partecipato oggi alla cerimonia del Giuramento di Ippocrate nel Teatro Augusteo. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei medici di Napoli, Bruno Zuccarelli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e un “medico” d’eccezione, l’attore e regista Carlo Verdone. “Abbiamo voluto invitare Carlo Verdone al Giuramento – ha spiegato Zuccarelli – perché lui è un personaggio straordinario e iconico, un maestro del nostro cinema che con i suoi personaggi ha saputo sottolineare pregi e difetti dei camici bianchi. Crediamo che i nostri giovani ricorderanno questa giornata con grande emozione, ma anche con un sorriso”. Zuccarelli, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) Quasi 800 giovani medici e odontoiatri die provincia hanno partecipato oggi alla cerimonia deldinel Teatro Augusteo. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei medici di, Bruno Zuccarelli, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e un “” d’eccezione, l’attore e regista. “Abbiamo voluto invitareal– ha spiegato Zuccarelli – perché lui è un personaggio straordinario e iconico, un maestro del nostro cinema che con i suoi personaggi ha saputo sottolineare pregi e difetti dei camici bianchi. Crediamo che i nostri giovani ricorderanno questa giornata con grande emozione, ma anche con un sorriso”. Zuccarelli, ...

