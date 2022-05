Giorgio Chiellini: “A Coverciano tornerò per forza. Mi mancheranno i ragazzi” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ovviamente mi mancheranno tutti i ragazzi. Negli anni, ho avuto davvero il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani, sono come dei fratellini. L’esperienza ti forma e ti migliora e credo sarà così anche per i 20enni di oggi“. Parole da leader per Giorgio Chiellini che a Wembley – dove ha vinto gli Europei – lascerà la Nazionale nella Finalissima contro l’Argentina. Il rimpianto non può non essere il Mondiale: “Credo nel destino. Nel 2006 ero parte della rosa, ma poi giustamente non andai in Germania. Nel 2010 e nel 2014 abbiamo vissuto Mondiali deludenti ma ci sono stati. Speravo di cambiare la mia storia coi Mondiali, purtroppo non ce l’ho fatta. Gli Europei però li ho sempre vissuti da protagonista e l’ultimo l’abbiamo vinto. Non ho rimpianti. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus ... Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ovviamente mitutti i. Negli anni, ho avuto davvero il piacere di condividere lo spogliatoio con tanti giovani, sono come dei fratellini. L’esperienza ti forma e ti migliora e credo sarà così anche per i 20enni di oggi“. Parole da leader perche a Wembley – dove ha vinto gli Europei – lascerà la Nazionale nella Finalissima contro l’Argentina. Il rimpianto non può non essere il Mondiale: “Credo nel destino. Nel 2006 ero parte della rosa, ma poi giustamente non andai in Germania. Nel 2010 e nel 2014 abbiamo vissuto Mondiali deludenti ma ci sono stati. Speravo di cambiare la mia storia coi Mondiali, purtroppo non ce l’ho fatta. Gli Europei però li ho sempre vissuti da protagonista e l’ultimo l’abbiamo vinto. Non ho rimpianti. Mi sto godendo le ultime settimane, prima alla Juventus ...

