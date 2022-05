Già deciso il primo acquisto del Monza: è un ex di Inter e Milan (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Monza, dopo la prima storica promozione in Serie A, si sta guardando intorno in vista della prossima sessione di calciomercato. I brianzoli vogliono sicuramente mantenere la massima serie e da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani possiamo aspettarci qualche grande colpo. Il riscatto del portiere Michele Di Gregorio dall’Inter è ormai ufficiale, vista la clausola che prevedeva il riscatto automatico al raggiungimento della promozione in Serie A, ma il calciomercato deve ancora iniziare e il Cavaliere, insieme a Galliani, avrà parecchio tempo per mettere a segno qualche altro colpo di spessore. Balotelli Monza Serie A Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il clamoroso ritorno di Mario Balotelli non è da escludere. Infatti, il Monza starebbe cercando un bomber vero per la Serie A. Il giocatore ha già ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Il, dopo la prima storica promozione in Serie A, si sta guardando intorno in vista della prossima sessione di calciomercato. I brianzoli vogliono sicuramente mantenere la massima serie e da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani possiamo aspettarci qualche grande colpo. Il riscatto del portiere Michele Di Gregorio dall’è ormai ufficiale, vista la clausola che prevedeva il riscatto automatico al raggiungimento della promozione in Serie A, ma il calciomercato deve ancora iniziare e il Cavaliere, insieme a Galliani, avrà parecchio tempo per mettere a segno qualche altro colpo di spessore. BalotelliSerie A Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il clamoroso ritorno di Mario Balotelli non è da escludere. Infatti, ilstarebbe cercando un bomber vero per la Serie A. Il giocatore ha già ...

