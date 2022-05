Formula 1 - Mercedes, Wolff vuole ridurre i team clienti (Di lunedì 30 maggio 2022) La Mercedes potrebbe considerare di interrompere la fornitura di motori ad almeno uno dei suoi clienti nel prossimo futuro. quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate al Financial Times da Toto Wolff, ceo e team principal della Mercedes. Limitati dal tetto di spesa. Fornire le power unit ai clienti non è più un'attività redditizia a causa dei limiti imposti dal nuovo budget cap. Oltre alle power unit che spingono le due Mercedes-AMG ufficiali, nella factory di Brixworth vengono prodotte anche quelle per McLaren, Aston Martin e Williams. Prima dell'introduzione dei nuovi regolamenti finanziari, questa attività per il team di Stoccarda era piuttosto proficua, mentre adesso si è trasformata quasi in un limite. L'attività di leasing dei motori non più ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 30 maggio 2022) Lapotrebbe considerare di interrompere la fornitura di motori ad almeno uno dei suoinel prossimo futuro. quanto emerge dalle dichiarazioni rilasciate al Financial Times da Toto, ceo eprincipal della. Limitati dal tetto di spesa. Fornire le power unit ainon è più un'attività redditizia a causa dei limiti imposti dal nuovo budget cap. Oltre alle power unit che spingono le due-AMG ufficiali, nella factory di Brixworth vengono prodotte anche quelle per McLaren, Aston Martin e Williams. Prima dell'introduzione dei nuovi regolamenti finanziari, questa attività per ildi Stoccarda era piuttosto proficua, mentre adesso si è trasformata quasi in un limite. L'attività di leasing dei motori non più ...

