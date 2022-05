Fondi, lotta a topi e insetti: al via gli interventi di disinfestazione e deblattizzazione (Di lunedì 30 maggio 2022) Fondi – È stato nuovamente affidato, con regolare gara d’appalto, alla Bromotirrena Srl, il servizio di disinfestazione e deblattizzazione nelle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche del comune di Fondi. È stato completato l’espletamento di tutte le procedure avviate il 18 marzo con un avviso pubblicato sull’albo pretorio. Con la chiusura della procedura negoziata il 24 maggio e il successivo affidamento dell’incarico alla ditta è stato definito il nuovo calendario. Gli interventi partono oggi lunedì 30 maggio e, come lo scorso anno, si protrarranno periodicamente, con diversi interventi mensili di disinfestazione, derattizzazione, deblattizzazione e azione larvicida, programmati fino a dicembre. Al fine di massimizzare ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 30 maggio 2022)– È stato nuovamente affidato, con regolare gara d’appalto, alla Bromotirrena Srl, il servizio dinelle zone urbane, nella rete fognaria e in prossimità delle aree pubbliche del comune di. È stato completato l’espletamento di tutte le procedure avviate il 18 marzo con un avviso pubblicato sull’albo pretorio. Con la chiusura della procedura negoziata il 24 maggio e il successivo affidamento dell’incarico alla ditta è stato definito il nuovo calendario. Glipartono oggi lunedì 30 maggio e, come lo scorso anno, si protrarranno periodicamente, con diversimensili di, derattizzazione,e azione larvicida, programmati fino a dicembre. Al fine di massimizzare ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #Dia, Draghi: Il contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale per costruire una società più giusta. La lot… - giuliaforpeace : @UNESCO @GlobalStuForum @GEMReport @SavetheChildren @Emergency più l'immigrazione anche a causa della guerra in Ucr… - TomasZdechovsky : RT @CaterinaChinnic: Concluse oggi 3 intense giornate di incontri a Roma per la commissione @EP_BudgControl,una visita per conoscere da vic… - CaterinaChinnic : Concluse oggi 3 intense giornate di incontri a Roma per la commissione @EP_BudgControl,una visita per conoscere da… - mbbelluco : RT @Palazzo_Chigi: #Dia, Draghi: Il contrasto alla criminalità organizzata è fondamentale per costruire una società più giusta. La lotta al… -