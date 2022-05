Erdogan: «Pronti ad ospitare incontro Mosca-Kiev-Onu» (Di lunedì 30 maggio 2022) Ore 17.10 - Telefonata tra il leader turco e Putin Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan hanno avuto un colloquio telefonico per discutere della situazione in Ucraina. Lo rende noto l'ufficio del presidente turco, come riporta la Tass. La Turchia è pronta a organizzare un incontro tra la Russia, l'Ucraina e l'Onu a Istanbul, ha detto Erdogan a Putin. Leggi su panorama (Di lunedì 30 maggio 2022) Ore 17.10 - Telefonata tra il leader turco e Putin Il presidente russo Vladimir Putin e il presidente turco Recep Tayyiphanno avuto un colloquio telefonico per discutere della situazione in Ucraina. Lo rende noto l'ufficio del presidente turco, come riporta la Tass. La Turchia è pronta a organizzare untra la Russia, l'Ucraina e l'Onu a Istanbul, ha dettoa Putin.

Advertising

benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Ucraina, Erdogan a Putin: pronti a fare da osservatori in caso di accordo #turchia #erdogan #ucraina #receptayyiperdo… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Erdogan a Putin: pronti a fare da osservatori in caso di accordo #turchia #erdogan #ucraina… - PoliticaNewsNow : Colloquio telefonico Erdogan-Putin, il presidente turco: 'Pronti a organizzare incontro tra Russia, Ucraina e Onu' - fisco24_info : ERDOGAN A PUTIN, PRONTI A FARE OSSERVATORI IN CASO ACCORDO - News24_it : Guerra Ucraina Russia, Erdogan a Putin: pronti ospitare incontro Kiev-Mosca-Onu DIRETTA - Sky Tg24 -