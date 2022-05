Djokovic-Nadal, Roland Garros 2022: programma, orario esatto, tv, streaming (Di lunedì 30 maggio 2022) Domani, lunedì 31 maggio (non prima delle ore 20.45), sarà il giorno della grande sfida. Sul campo Philippe Chatrier di Parigi (Francia), Rafael Nadal e Novak Djokovic si confronteranno nel quarto di finale di chiusura del programma di domani, valido per il Roland Garros 2022. Sarà la sfida n.59 della saga infinita tra due grandi campioni. Djokovic, in qualità di n.1 del mondo, parte coi favori del pronostico per la qualità del proprio percorso, mentre Nadal qualche crepa l’ha mostrato nel corso degli ottavi di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Tuttavia, si sa come e quanto lo spagnolo sappia trasformarsi in questo Slam, citando le sue 13 affermazioni eccezionali e un rendimento tale per cui ha conosciuto sconfitta solo in tre casi in ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) Domani, lunedì 31 maggio (non prima delle ore 20.45), sarà il giorno della grande sfida. Sul campo Philippe Chatrier di Parigi (Francia), Rafaele Novaksi confronteranno nel quarto di finale di chiusura deldi domani, valido per il. Sarà la sfida n.59 della saga infinita tra due grandi campioni., in qualità di n.1 del mondo, parte coi favori del pronostico per la qualità del proprio percorso, mentrequalche crepa l’ha mostrato nel corso degli ottavi di finale contro il canadese Felix Auger-Aliassime. Tuttavia, si sa come e quanto lo spagnolo sappia trasformarsi in questo Slam, citando le sue 13 affermazioni eccezionali e un rendimento tale per cui ha conosciuto sconfitta solo in tre casi in ...

