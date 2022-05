DeLorean Alpha5 - L' erede della DMC-12 è una filante due porte elettrica

(Di lunedì 30 maggio 2022) Laha mostrato le prime immagini, la sportivaspiritualeDMC-12. La vettura, che sarà prodotta in Italia, debutterà in pubblico in agosto a Pebble Beach, ma i prezzi di listino non sono stati ancora resi noti. Quattro posti e due portiere ad ali di gabbiano. Laè frutto del lavoroItaldesign, che ha portato nel mondo di oggi alcuni degli stilemi che hanno reso iconica la DMC-12 originale, ma in realtà l'aspetto è ben diverso rispetto a quanto i teaser ci hanno fatto credere nei mesi scorsi. Da coupé geometrica con motore posteriore a sbalzo, lasi è trasformata in una berlina-coupé quattro posti da 4,99 metri di lunghezza, con portiere ad ali di gabbiano che occupano ...

"The is a representation of the past 40 years of," said Troy Beetz, Chief Marketing Officer of Motor Company. "There was this enormous responsibility to make sure we honored ..." Tra dettagli moderni e citazioni al passato, la quattro posti omaggia il film "Ritorno al Futuro" con uno 0-88 miglia orarie in 4,4 secondi ...