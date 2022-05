Covid, le news di oggi. Salgono le terapie intensive (+10), in calo ricoveri i (-114) LIVE (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 14.826 i nuovi casi e 27 i morti. Il tasso di positività è al 10,4%. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 30 maggio 2022) Sono 14.826 i nuovi casi e 27 i morti. Il tasso di positività è al 10,4%. Speranza: “Per la scuola rispettiamo norma vigente su mascherine. Lavoriamo per avere il prossimo anno una condizione epidemiologica molto diversa"

