Chi è Antonio Capuano, il consulente di Salvini che organizzava la «missione di pace» a Mosca (Di lunedì 30 maggio 2022) Ad aiutare Matteo Salvini nell'organizzazione della «missione di pace», per il momento congelata, è stato Antonio Capuano in qualità di consulente del senatore leghista ma «senza un incarico formale», come ha ammesso lui stesso oggi a Repubblica. Capuano è stato deputato di Forza Italia (dal 2001 al 2006) e anche consigliere comunale di Frattaminore, in Campania, fino al 2021. Di professione è un avvocato che «assiste alcune ambasciate». Da qualche mese aiuterebbe il leader della Lega nelle scelte di politica internazionale. A Mosca, riferisce l'ex deputato di Forza Italia a Francesco Lauria su Repubblica, «avremmo dovuto presentare un piano di pace in quattro punti». Del piano sarebbe stato informato persino il presidente russo ...

emidio_antonio : Questa sera a Pescara Auditorium #Petruzzi in via delle Caserme alle 18 ci sarà @TeresaBellanova; sicuramente chi s… - moneypuntoit : ?? Antonio Capuano nuovo consigliere di Matteo Salvini: chi è l'organizzatore del viaggio in Russia ?? - LoScappatDiCasa : Questo è un atto GRAVISSIMO! #Salvini deve spiegare a che titolo stava organizzando un viaggio a #Mosca con un pian… - lvogruppo : Ma a che titolo? ?? - manuelasidari : RT @MariaStella710: 'Chi vive senza follia non è poi così saggio come crede. ' François de La Rochefoucauld #OmeroEDintorni Antonio Ligab… -