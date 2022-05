CdP, Open Fiber e Tim d’accordo sulla rete unica (Di lunedì 30 maggio 2022) «L’obiettivo è la creazione di un solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture VHCN». Con queste parole, Cassa Depositi e Prestiti, Open Fiber e Tim hanno annunciat il loro protocollo d’intesa sulla rete unica per la fibra. Un accordo di cui si parlava, ormai, da diverse settimane e che ha avuto il suo riscontro nella tarda serata di ieri, con l’annuncio congiunto da parte di CdP, di Open Fiber e di Tim della stesura e dell’approvazione di un protocollo d’intesa condiviso. LEGGI ANCHE > Banda ultralarga: quel ritardo che potrebbe costarci caro rete ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 30 maggio 2022) «L’obiettivo è la creazione di un solo operatore delle reti di telecomzioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture VHCN». Con queste parole, Cassa Depositi e Prestiti,e Tim hanno annunciat il loro protocollo d’intesaper la fibra. Un accordo di cui si parlava, ormai, da diverse settimane e che ha avuto il suo riscontro nella tarda serata di ieri, con l’annuncio congiunto da parte di CdP, die di Tim della stesura e dell’approvazione di un protocollo d’intesa condiviso. LEGGI ANCHE > Banda ultralarga: quel ritardo che potrebbe costarci caro...

Advertising

Corriere : Rete unica: via libera di Cdp, Tim e Open Fiber, al via l’integrazione - HDblog : Rete Unica, davvero: TIM, Open Fiber e CDP siglano il primo accordo - giornalettismo : La prossima tappa, adesso, è fissata per il 31 ottobre. Intanto, #Tim, #OpenFiber e #CdP hanno firmato la lettera… - Stefanex92 : RT @HDblog: Rete Unica, davvero: TIM, Open Fiber e CDP siglano il primo accordo - caiocestio67 : RT @Cor_Com: #ReteUnica #Tim - #OpenFiber, inizia la nuova era. La “regia” a #Cdp -