Calciomercato Fiorentina, vicino il sostituto di Odriozola: arriva dal Lille (Di lunedì 30 maggio 2022) Terminato il prestito annuale di Odriozola e con pochi spiragli di trattativa con i Blancos, la Fiorentina si guarda attorno per trovare un degno sostituto del terzino destro spagnolo. Il profilo ideale parrebbe essere proprio Mehmet Zeki Çelik, classe 1997 in uscita dal Lille. Il laterale ha fatto molto bene nella passata stagione, tanto da rientrare nei radar di Daniele Pradé. Il difensore turco è dotato di una grande tecnica e abilità nei cross, in aggiunta, diversamente da Odriozola, può occupare senza difficoltà anche l’out mancino. Mehmet Zeki Çelik Fiorentina Çelik milita al Lille dal 2018 ed è uno degli artefici dell’incredibile scudetto vinto nella passata stagione. Il difensore può vantare anche di una grande esperienza a livello di nazionale dove, ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Terminato il prestito annuale die con pochi spiragli di trattativa con i Blancos, lasi guarda attorno per trovare un degnodel terzino destro spagnolo. Il profilo ideale parrebbe essere proprio Mehmet Zeki Çelik, classe 1997 in uscita dal. Il laterale ha fatto molto bene nella passata stagione, tanto da rientrare nei radar di Daniele Pradé. Il difensore turco è dotato di una grande tecnica e abilità nei cross, in aggiunta, diversamente da, può occupare senza difficoltà anche l’out mancino. Mehmet Zeki ÇelikÇelik milita aldal 2018 ed è uno degli artefici dell’incredibile scudetto vinto nella passata stagione. Il difensore può vantare anche di una grande esperienza a livello di nazionale dove, ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: il punto sul caso #Torreira secondo la posizione dell'agente del calciator… - DiMarzio : #Atalanta e #Fiorentina lavorano allo scambio tra i due calciatori - sportli26181512 : Fiorentina, non solo l'Inter su Milenkovic: c'è anche il Milan. Commisso chiede 20 milioni: Non c'è solo l'Inter su… - sportli26181512 : Udinese: ecco quanto costa Deulofeu: Gerard Deulofeu, dopo l'ottima annata con l'Udinese, ha suscitato l'interesse… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: Un nuovo nome per l'attacco della #Fiorentina: #Burdisso sonda il terreno per un giovane argentino #calciomercato https… -

Udinese: ecco quanto costa Deulofeu Commenta per primo Gerard Deulofeu, dopo l'ottima annata con l' Udinese, ha suscitato l'interesse di Napoli, Roma e Fiorentina; secondo il Corriere dello Sport , il club friulano valuta il 28enne spagnolo 15 milioni di euro. Inter: tre club su Sensi Commenta per primo Stefano Sensi tornerà all' Inter dopo il prestito alla Sampdoria ma non rimarrà in nerazzurro. Oltre il Monza, secondo La Nazione anche la Fiorentina e il Sassuolo sono interessate al centrocampista. La Gazzetta dello Sport Fiorentina, Commisso punge Cardinale: 'Prende il Milan con i soldi degli altri' (Calcio News 24) Le sue parole. Daniele Triolo. Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha dato il suo personale 'benvenuto' a Gerry Cardinale, amministratore delegato del fondo statunitense ... FIGC FEMM., Nella top 11 c'è Sabatino e due ex viola Con un tweet tramite il proprio profilo ufficiale, la Figc Calcio Femminile ha elencato la top 11 della stagione 2021/2022. Nella formazione dell'anno figura una sola calciatrice della ... Commenta per primo Gerard Deulofeu, dopo l'ottima annata con l' Udinese, ha suscitato l'interesse di Napoli, Roma e; secondo il Corriere dello Sport , il club friulano valuta il 28enne spagnolo 15 milioni di euro.Commenta per primo Stefano Sensi tornerà all' Inter dopo il prestito alla Sampdoria ma non rimarrà in nerazzurro. Oltre il Monza, secondo La Nazione anche lae il Sassuolo sono interessate al centrocampista. Fiorentina, Italiano aspetta un terzino destro e Gollini in porta (Calcio News 24) Le sue parole. Daniele Triolo. Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha dato il suo personale 'benvenuto' a Gerry Cardinale, amministratore delegato del fondo statunitense ...Con un tweet tramite il proprio profilo ufficiale, la Figc Calcio Femminile ha elencato la top 11 della stagione 2021/2022. Nella formazione dell'anno figura una sola calciatrice della ...