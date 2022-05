Calcio | Chiellini | La mia carriera? Oltre il sogno di bambino

(Di lunedì 30 maggio 2022) ''Una parola per definire la mia? Inimmaginabile, il più belche potessi avere da, come non avrei mai pensato o sperato , proprio per questo me la sta godendo fino in fondo''. ...

Così Giorgioa pochi giorni dall'ultima partita in azzurro dopo 117 presenze (4° posto, agganciato De Rossi nella classifica della Nazionale): la finale fra l'Italia campione d'Europa e l'...Spero mi si ricordi come una brava persona, che ha incarnato certi valori del". Giorgio, dal ritiro di Coverciano, ha parlato a Uefa.com della sua ultima partita con la maglia dell'...Così Giorgio Chiellini a pochi giorni dall'ultima partita in azzurro dopo 117 presenze (4° posto, agganciato De Rossi nella classifica della Nazionale): la finale fra l'Italia campione d'Europa e ...ROMA, 30 MAG - ''Una parola per definire la mia carriera Inimmaginabile, il più bel sogno che potessi avere da bambino, come non avrei mai pensato o sperato , proprio per questo me la sta godendo fin ...