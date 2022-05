Barcellona, Ansu Fati: «Resto qui a vita. Il PSG? Non mi interessa» (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante del Barcellona Ansu Fati ha giurato amore eterno al club blaugrana Ansu Fati, giovane talento del Barcellona, in una intervista a Canal+ ha giurato amore eterno al club catalano. A vita IN BLAUGRANA – «Il PSG? Non mi interessano le offerte che arrivano. Fin dal primo momento ho detto al mio agente e ai miei genitori che voglio restare a Barcellona per tutta la vita. Le mie intenzioni sono chiare, spero di poter trascorrere qui tutta la mia carriera». INFORTUNIO – «Gli infortuni sono la cosa peggiore per un giocatore ma la pazienza è essenziale. Tutto fa esperienza. Ci sono però cose peggiori: avere un padre malato, avere una salute cagionevole. I miei problemi si possono curare. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 30 maggio 2022) L’attaccante delha giurato amore eterno al club blaugrana, giovane talento del, in una intervista a Canal+ ha giurato amore eterno al club catalano. AIN BLAUGRANA – «Il? Non mino le offerte che arrivano. Fin dal primo momento ho detto al mio agente e ai miei genitori che voglio restare aper tutta la. Le mie intenzioni sono chiare, spero di poter trascorrere qui tutta la mia carriera». INFORTUNIO – «Gli infortuni sono la cosa peggiore per un giocatore ma la pazienza è essenziale. Tutto fa esperienza. Ci sono però cose peggiori: avere un padre malato, avere una salute cagionevole. I miei problemi si possono curare. ...

