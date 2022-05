Balneari, in 10 anni +25% di imprese: Regioni del Sud protagoniste della crescita (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ la riviera romagnola la ‘culla’ delle imprese impegnate nelle attività di ‘gestione di stabilimenti Balneari’ con 1.063 su 7.173 attività complessivamente operanti alla data del 31 dicembre scorso. Si tratta del 25% in più rispetto a 10 anni fa rivela l’indagine di Unioncamere-InfoCamere sulla base dei dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio. Stando alla ricerca, la predominanza delle località romagnole emerge chiaramente dalla graduatoria dei comuni italiani con il maggior numero di realtà imprenditoriali del settore. Ai primi tre posti si trovano, infatti, tre comuni romagnoli: Ravenna (191), Rimini (155), Cervia (153). Se si aggiungono le 117 imprese di Riccione (quinta) e i 114 di Cesenatico (sesta) i cinque comuni romagnoli totalizzano 730 realtà imprenditoriali, il 68,7% di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 30 maggio 2022) E’ la riviera romagnola la ‘culla’ delleimpegnate nelle attività di ‘gestione di stabilimenti’ con 1.063 su 7.173 attività complessivamente operanti alla data del 31 dicembre scorso. Si tratta del 25% in più rispetto a 10fa rivela l’indagine di Unioncamere-InfoCamere sulla base dei dati del Registro delledelle Camere di Commercio. Stando alla ricerca, la predominanza delle località romagnole emerge chiaramente dalla graduatoria dei comuni italiani con il maggior numero di realtà imprenditoriali del settore. Ai primi tre posti si trovano, infatti, tre comuni romagnoli: Ravenna (191), Rimini (155), Cervia (153). Se si aggiungono le 117di Riccione (quinta) e i 114 di Cesenatico (sesta) i cinque comuni romagnoli totalizzano 730 realtà imprenditoriali, il 68,7% di ...

