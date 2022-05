Bagni: “Uno tra Mertens e Petagna andrà via. Ho un messaggio per De Laurentiis” (Di lunedì 30 maggio 2022) Salvatore Bagni parla dei movimenti di mercato del Napoli, in particolare si sofferma sulle questioni legate ai rinnovi di Mertens e Koulibaly. Salvatore Bagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. L’ex centrocampista del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma ha commentato le voci di mercato intorno alla società azzurra: “In certi momenti bisognerebbe ragionare, capisco che sia difficile, noi abbiamo fatto una battaglia che poi abbiamo perso ma non lo meritavamo. Quei contratti dei calciatori del Napoli che scadono nel 2023 se non trovi l’accordo diventano preoccupanti. Bisognava parlare prima di arrivare a questa situazione, forse ora non sarà facile risolverla.Koulibaly non vorrebbe andar via, però poi ci sono degli accordi da trovare. La società ha scaricato, alcune ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Salvatoreparla dei movimenti di mercato del Napoli, in particolare si sofferma sulle questioni legate ai rinnovi die Koulibaly. Salvatoreha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. L’ex centrocampista del Napoli nel corso della trasmissione “Si Gonfia La Rete” di Raffaele Auriemma ha commentato le voci di mercato intorno alla società azzurra: “In certi momenti bisognerebbe ragionare, capisco che sia difficile, noi abbiamo fatto una battaglia che poi abbiamo perso ma non lo meritavamo. Quei contratti dei calciatori del Napoli che scadono nel 2023 se non trovi l’accordo diventano preoccupanti. Bisognava parlare prima di arrivare a questa situazione, forse ora non sarà facile risolverla.Koulibaly non vorrebbe andar via, però poi ci sono degli accordi da trovare. La società ha scaricato, alcune ...

