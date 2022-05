Alta formazione delle imprese, Cafà (Fonarcom): "Fondi inteprofessionali, ruolo imprescindibile" (Di lunedì 30 maggio 2022) “Bene la volontà politica di istituire i Patti territoriali dell'Alta formazione delle imprese, ma per costruire un efficace ‘ecosistema della formazione permanente' vanno coinvolte anche le micro e le piccole imprese, fino a oggi lontane dal mondo dell'Alta formazione” dichiara Andrea Cafà, presidente del fondo Fonarcom e dell'associazione di imprese Cifa Italia. “Qui il ruolo dei Fondi interprofessionali diventa imprescindibile” prosegue Cafà, commentando la recente introduzione dei Patti Territoriali dell'Alta formazione delle imprese - dl n. 50 del 17 maggio 2022 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Bene la volontà politica di istituire i Patti territoriali dell', ma per costruire un efficace ‘ecosistema dellapermanente' vanno coinvolte anche le micro e le piccole, fino a oggi lontane dal mondo dell'” dichiara Andrea, presidente del fondoe dell'associazione diCifa Italia. “Qui ildeiinterprofessionali diventa” prosegue, commentando la recente introduzione dei Patti Territoriali dell'- dl n. 50 del 17 maggio 2022 ...

