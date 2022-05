Alinghi in forma super vince la prima tappa del Circuito GC32 sul Garda

(Di lunedì 30 maggio 2022) Avevamo accennato qui che il livello delsarebbe stato altissimo e così è stato: si respira già l’aria dell’America’s Cup sul Lago di, con la vittoria schiacciante diRed Bull racing -SUI 8-, con lo skipper Arnaud Psarofaghis, unico membro, insieme a Mettraux, confermato nel team della Coppa America. Trionfa, ecco come si completa il podio Un tempo molto variabile quello che ha costretto il Comitato di Regata a sfruttare anche il vento mattutino che soffia da nord, per evitare di rimanere con meno regate effettuate rispetto al programma. Questa scelta ha permesso una classifica ottenuta da gare giocate con le più diverse caratteristiche climatiche. D’altro canto, questo ha anche regalato un programma ampio costituito da 18 prove totali.ha ...

Advertising

pressmare.it

...basi erano radunate nel Port America's Cup e in dieci minuti si poteva andare dalla base di... L'idea è di svolgere le regate proprio di fronte all'Hotel W Barcelona, quello che ha ladi ......basi erano radunate nel Port America's Cup e in dieci minuti si poteva andare dalla base di... L'idea è di svolgere le regate proprio di fronte all'Hotel W Barcelona, quello che ha ladi ... Alinghi Red Bull Racing conquista la GC32 Riva Cup sul Lago di Garda Il timoniere Arnaud Psarofaghis e il suo equipaggio di Alinghi Red Bull Racing - SUI 8 hanno vinto la GC32 Riva Cup con due prove di anticipo. In realtà, dato il vantaggio di 24 punti accumulato prima ...Lo sfidante svizzero di Coppa America demolisce gli avversari alla GC32 Riva Cup Il timoniere Arnaud Psarofaghis e il suo ...