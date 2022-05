WEEKEND – Uomini e Donne, Marco Fantini e Beatrice Valli oggi sposi: dove si tiene la cerimonia (Di domenica 29 maggio 2022) Ne è passato di tempo da quanto, nel 2013, Marco Fantini e Beatrice Valli si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, dove erano rispettivamente tronista e corteggiatrice. Dal momento della scelta, i due non si sono mai lasciati e hanno avuto due figlie, Bianca e Azzurra. Nel 2019 Marco aveva chiesto a Beatrice di sposarlo nella primavera del 2020, ma le nozze sono state rimandate causa Covid. E finalmente oggi, domenica 29 maggio 2022, Marco Fantini e Beatrice Valli si diranno sì. La location prescelta è la splendida isola di Capri, cui entrambi sono molto legati e dove la coppia ha passato tanti momenti d’amore, mentre ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 29 maggio 2022) Ne è passato di tempo da quanto, nel 2013,si sono conosciuti nello studio dierano rispettivamente tronista e corteggiatrice. Dal momento della scelta, i due non si sono mai lasciati e hanno avuto due figlie, Bianca e Azzurra. Nel 2019aveva chiesto adi sposarlo nella primavera del 2020, ma le nozze sono state rimandate causa Covid. E finalmente, domenica 29 maggio 2022,si diranno sì. La location prescelta è la splendida isola di Capri, cui entrambi sono molto legati ela coppia ha passato tanti momenti d’amore, mentre ...

