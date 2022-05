Ue, ancora una fumata nera sul petrolio russo: slitta l’accordo sull’embargo (Di domenica 29 maggio 2022) Niente accordo sull’embargo al petrolio russo. Per l’Ue è sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni destinate a Mosca. Secondo quanto riferiscono le fonti, gli ambasciatori dei Paesi membri riuniti oggi alla vigilia del vertice europeo del 30 e 31 maggio, non hanno raggiunto un’intesa sulla proposta che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Nella giornata di domani, 30 maggio, i leader dei 27 saranno informati sugli sviluppi della discussione. «Sbloccare l’export agricolo ucraino» «Il Consiglio europeo invita la Russia a porre fine ai suoi attacchi alle infrastrutture di trasporto in Ucraina, per consentire le esportazioni di cibo e revocare il blocco dei porti del Mar Nero». Così ... Leggi su open.online (Di domenica 29 maggio 2022) Niente accordoal. Per l’Ue è sempre più difficile trovare unanimità su uno dei punti principali previsto dal sesto pacchetto di sanzioni destinate a Mosca. Secondo quanto riferiscono le fonti, gli ambasciatori dei Paesi membri riuniti oggi alla vigilia del vertice europeo del 30 e 31 maggio, non hanno raggiunto un’intesa sulla proposta che prevede un’esenzione per l’oleodotto dell’Amicizia (Druzhba), che porta greggio all’Ungheria e ai Paesi dell’Ue orientale. Nella giornata di domani, 30 maggio, i leader dei 27 saranno informati sugli sviluppi della discussione. «Sbloccare l’export agricolo ucraino» «Il Consiglio europeo invita la Russia a porre fine ai suoi attacchi alle infrastrutture di trasporto in Ucraina, per consentire le esportazioni di cibo e revocare il blocco dei porti del Mar Nero». Così ...

