Torna libera in Giappone l'Imperatrice del Terrore (Di domenica 29 maggio 2022) Per oltre un decennio, a cavallo tra il 1970 e il 1980, il movimento militante di estrema sinistra da lei coordinato si rese responsabile di numerosi attentati terroristici a livello internazionale 29 ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Per oltre un decennio, a cavallo tra il 1970 e il 1980, il movimento militante di estrema sinistra da lei coordinato si rese responsabile di numerosi attentati terroristici a livello internazionale 29 ...

Advertising

AeonFlux71 : Casa dell'acqua Bicocca Milano. Dopo un intervento (vidi tecnici al lavoro): dopo mesi di acqua 'libera' torna l'ut… - qui_finanza : Dopo 40 anni torna la spiaggia libera in una delle perle d’Italia - Freedom_Eagle68 : RT @UnaRoSainAria: No all’aborto, si alla libera detenzione di armi. C’è qualcosa che non torna. E forse è l’umanità. #Texas - infoitestero : “L'imperatrice del terrore” torna libera. Rilasciata in Giappone Fusako Shigenobu - mauriziocori1 : RT @fisco24_info: “L’imperatrice del terrore” torna libera. Rilasciata in Giappone Fusako Shigenobu: Arrestata nel 2000 per aver organizzat… -