Tim-Open Fiber, firmata intesa per avvio rete unica (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) – firmata intesa per avvio rete unica Tim-Open Fiber. Le parti hanno sottoscritto un protocollo di intesa non vincolante, il Memorandum of Understanding (MoU), relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e Open Fiber. L’obiettivo del MoU è avviare un processo volto alla creazione di un solo operatore delle reti di telecomunicazioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture VHCN (Very High Capacity Networks) sull’intero territorio nazionale, permettendo così l’accesso ai servizi più innovativi ed efficienti offerti dal mercato alla generalità della ... Leggi su italiasera (Di domenica 29 maggio 2022) (Adnkronos) –perTim-. Le parti hanno sottoscritto un protocollo dinon vincolante, il Memorandum of Understanding (MoU), relativo al progetto di integrazione tra le reti di TIM e. L’obiettivo del MoU è avviare un processo volto alla creazione di un solo operatore delle reti di telecomzioni, non verticalmente integrato, controllato da CDPE e partecipato da Macquarie e KKR, che consenta di accelerare la diffusione della fibra ottica e delle infrastrutture VHCN (Very High Capacity Networks) sull’intero territorio nazionale, permettendo così l’accesso ai servizi più innovativi ed efficienti offerti dal mercato alla generalità della ...

