Solo un un sì è un sì (Di domenica 29 maggio 2022) La differenza tra sì e no la insegnano sin da piccoli. O almeno, così dovrebbero fare i genitori, quando spiegano ai figli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ai giorni nostri però, c’è bisogno di specificare per non cadere in equivoci. E In Spagna hanno voluto mettere le cose in chiaro con “Solo un sì è un sì”, il nome della nuova legge per cui, qualsiasi atto sessuale senza consenso sarà considerato stupro. Solo un sì è un sì: la storia Si tratta di un vero e proprio inasprimento per cui ogni abuso sarà considerato violenza sessuale. abolisce, per esempio, la differenza nel codice penale tra “abuso sessuale” (che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene più lievi) e “aggressione sessuale” (con violenza, associato a pene più gravi), lasciando in vigore Solo il secondo. nei processi la figura giuridica ... Leggi su distantimaunite (Di domenica 29 maggio 2022) La differenza tra sì e no la insegnano sin da piccoli. O almeno, così dovrebbero fare i genitori, quando spiegano ai figli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Ai giorni nostri però, c’è bisogno di specificare per non cadere in equivoci. E In Spagna hanno voluto mettere le cose in chiaro con “un sì è un sì”, il nome della nuova legge per cui, qualsiasi atto sessuale senza consenso sarà considerato stupro.un sì è un sì: la storia Si tratta di un vero e proprio inasprimento per cui ogni abuso sarà considerato violenza sessuale. abolisce, per esempio, la differenza nel codice penale tra “abuso sessuale” (che non contempla violenza o intimidazione ed è associato a pene più lievi) e “aggressione sessuale” (con violenza, associato a pene più gravi), lasciando in vigoreil secondo. nei processi la figura giuridica ...

