Quel batterio goloso di plastica

(Di domenica 29 maggio 2022) Si chiama Ideonella sakaiensis e i suoi enzimi sono in grado di digerire il Pet in parti minuscole, pronte a essere riciclate. Un risultato risolutivo per combattere l’inquinamento dei mari. Un’analisi su Science stima che finora l’umanità ha prodotto 8,3 miliardi di tonnellate di. La questione cruciale nel nostro immediato futuro è come liberarci dila quota diffusa nell’ambiente. A chi pensa che l’obiettivo sia troppo ambizioso, si potrebbe far notare che talvolta la natura inventa meccanismi che compensano i danni perpetrati dall’uomo. Potrebbero essersi evoluti microrganismi capaci di digerire laproducendo sostanze di scarto non dannosi per l’ambiente? Alla luce di studi su Nature e Pnas (Proceedings of the National Academy of Sciences), si può rispondere di sì, precisando che è dovuta intervenire la mano ...