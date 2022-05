Peccioli (Pisa), cade e urta oggetto in vetro: morto bambino di 4 anni (Di domenica 29 maggio 2022) Un bimbo tedesco di quattro anni è morto nel primo pomeriggio a Peccioli (Pisa) in seguito a una caduta dalle scale: il piccolo, secondo quanto si apprende, avrebbe urtato contro una bottiglia in vetro che si è infranta provocando profondi tagli al collo. Il bambino si trovava in un agriturismo, in vacanza con i genitori e un fratellino più piccolo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, sul posto è intervenuta un'automedica da Peccioli e della Misericordia di Terricciola, per il bimbo non c'è stato niente da fare. Leggi su tg24.sky (Di domenica 29 maggio 2022) Un bimbo tedesco di quattronel primo pomeriggio a) in seguito a una caduta dalle scale: il piccolo, secondo quanto si apprende, avrebbeto contro una bottiglia inche si è infranta provocando profondi tagli al collo. Ilsi trovava in un agriturismo, in vacanza con i genitori e un fratellino più piccolo. Nonostante i soccorsi siano arrivati tempestivamente, sul posto è intervenuta un'automedica dae della Misericordia di Terricciola, per il bimbo non c'è stato niente da fare.

