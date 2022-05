Patrick Zaki ai partecipanti al Wired Next Fest: “Dovete far sentire le vostre voci” (Di domenica 29 maggio 2022) Patrick Zaki è intervenuto al Wired Next Fest e, parlando ai giovani ha detto: “Dovete far sentire le vostre voci” Patrick Zaki ha preso parte, in video conferenza, ai lavori del Wired Next Fest in corso nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Per l’occasione ha parlato della prossima udienza: “Sto bene, il 21 giugno ci sarà la prossima udienza. Il procedimento è iniziato a settembre, mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta. Adesso rischio molto, perché la mia è una questione di libertà di parola“. Ai tanti giovani presenti, Zaki ha inoltre detto: ... Leggi su 361magazine (Di domenica 29 maggio 2022)è intervenuto ale, parlando ai giovani ha detto: “farleha preso parte, in video conferenza, ai lavori delin corso nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze. Per l’occasione ha parlato della prossima udienza: “Sto bene, il 21 giugno ci sarà la prossima udienza. Il procedimento è iniziato a settembre, mi sono trovato in tribunale per aver scritto un articolo sulla situazione della minoranza cristiana copta. Adesso rischio molto, perché la mia è una questione di libertà di parola“. Ai tanti giovani presenti,ha inoltre detto: ...

