Motomondiale | GP Italia Dovizioso ' Non terminerò stagione in anticipo'

(Di domenica 29 maggio 2022) "Il mio stato d'animo non è sicuramente buono e questo non mi aiuta" FIRENZE - "Non ho mai pensato di terminare anticipatamente la. Vivo gara per gara in questo momento e rispondere a questa ...

Motomondiale: Gp Italia, Acosta vince in Moto2 e Arbolino 4° - Motomondiale: GP Italia. Espargaro Felice del podio ma volevo di più - Motomondiale: GP Italia. Quartararo La miglior gara della mia carriera - MotoGP del Mugello: Trionfa Bagnaia e torna il sorriso - Motomondiale: GP Italia. Bastianini 'Peccato, avremmo potuto fare bene'

"Abbiamo fatto una prova di set up stranissima e mi dispiace non essermi goduto il Gran Premio d'come avevo sperato - ha poi continuato - . Comunque è sempre bello correre qui, ma oggi è ...A completare il podio di questa ottava prova del, ancora una moto italiana: l'Aprilia ... È la prima volta che l'conquista l'intera prima fila in questa categoria. Di più: due ...con la vittoria nella gara della Moto2 del GP d’Italia 2022 diventa il più giovane pilota della storia del Motomondiale ad ottenere un successo nella classe di mezzo. (Sport Fanpage) Subito dopo ...'Il mio stato d'animo non è sicuramente buono e questo non mi aiuta' FIRENZE (ITALPRESS)- 'Non ho mai pensato di terminare anticipatamente ...