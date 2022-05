MotoGP in tv, orari GP Italia 2022: programma gara, streaming, palinsesto TV8 e Sky, diretta e differite (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo due settimane di pausa il Motomondiale torna in azione al Mugello per l’edizione 2022 del Gran Premio d’Italia. Tutto è pronto per la prima competizione nel ‘Bel Paese’ dell’anno, una sfida da non perdere che si prospetta oltremodo interessante. Il Mugello accoglie i protagonisti delle due ruote, Ducati tenta di confermarsi al vertice dopo l’incredibile successo in quel di Le Mans del nostro Enea Bastianini. Il romagnolo occupa al momento il terzo posto della graduatoria generale con 94 punti contro i 98 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 102 del francese Fabio Quartararo (Yamaha). Quest’ultimo fu il migliore in Toscana lo scorso anno. Il campione del mondo in carica primeggiò sul portoghese Miguel Oliveira (KTM) e l’iberico Joan Mir (Suzuki). Occhi puntati sul nostro Francesco Bagnaia (Ducati), pronto a rifarsi dopo la scivolata di Le ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Dopo due settimane di pausa il Motomondiale torna in azione al Mugello per l’edizionedel Gran Premio d’. Tutto è pronto per la prima competizione nel ‘Bel Paese’ dell’anno, una sfida da non perdere che si prospetta oltremodo interessante. Il Mugello accoglie i protagonisti delle due ruote, Ducati tenta di confermarsi al vertice dopo l’incredibile successo in quel di Le Mans del nostro Enea Bastianini. Il romagnolo occupa al momento il terzo posto della graduatoria generale con 94 punti contro i 98 dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) ed i 102 del francese Fabio Quartararo (Yamaha). Quest’ultimo fu il migliore in Toscana lo scorso anno. Il campione del mondo in carica primeggiò sul portoghese Miguel Oliveira (KTM) e l’iberico Joan Mir (Suzuki). Occhi puntati sul nostro Francesco Bagnaia (Ducati), pronto a rifarsi dopo la scivolata di Le ...

