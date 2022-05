Mascherine e green pass negli stadi dal 1 maggio: tutte le regole e le novità (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuove regole per l’accesso negli stadi, che entreranno in vigore a partire dal 1° maggio 2022, quando il green pass andrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre negli stadi, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le Mascherine, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Tutto pronto perla ratifica delle nuoveper l’accesso, che entreranno in vigore a partire dal 1°2022, quando ilandrà in archivio. Il certificato verde, infatti, non sarà più necessario per andare a vedere una partita, ma servirà soltanto per attestare l’avvenuta vaccinazione. Inoltre, essendo all’aperto, non saranno più obbligatorie neanche le, che verranno mantenute, invece, per i palazzetti al chiuso. SportFace.

