LIVE Canoa slalom, Europei 2022 in DIRETTA: Franklin campionessa d’Europa, decima Borghi. Ora la gara maschile (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:39 Alle 12.42 il via alla finale maschile, il primo a partire sarà l’azzurro Paolo Ceccon. 12:37 Il podio del C1 femminile: 1- Malloroy Franklin -GBR 2- Marjorie Delassus -FRA 3-Teresa Fizerova -CZE 12:35 Chiude in decima posizione questi Europei l’azzurra Elena Borghi, brava a qualificarsi per la finale. 12:34 Dominante come in semifinale l’inglese. Grandissima padronanza della Canoa, sempre perfetta nella scelta delle linee. Ha fatto il miglio tempo in tutti i settori, semplicelmente spettacolare la Franklin. 12:33 MALLOROY Franklin E’ LA campionessa d’Europa NEL C1 slalom FEMMINILE! 12:31 115.07 il tempo della francese, ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:39 Alle 12.42 il via alla finale, il primo a partire sarà l’azzurro Paolo Ceccon. 12:37 Il podio del C1 femminile: 1- Malloroy-GBR 2- Marjorie Delassus -FRA 3-Teresa Fizerova -CZE 12:35 Chiude inposizione questil’azzurra Elena, brava a qualificarsi per la finale. 12:34 Dominante come in semifinale l’inglese. Grandissima padronanza della, sempre perfetta nella scelta delle linee. Ha fatto il miglio tempo in tutti i settori, semplicelmente spettacolare la. 12:33 MALLOROYE’ LANEL C1FEMMINILE! 12:31 115.07 il tempo della francese, ...

