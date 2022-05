L'Inter si divide tra Dybala e il Lukaku-bis: le ultime (Di domenica 29 maggio 2022) Dybala o Lukaku. E' una corsa a due appassionante e dai contorni economici tutt'altro che banali quella che ha come protagonista il... Leggi su calciomercato (Di domenica 29 maggio 2022). E' una corsa a due appassionante e dai contorni economici tutt'altro che banali quella che ha come protagonista il...

Advertising

adriano____ : @FBiasin Mio figlio, che come me si divide tra Roma (dove viviamo) e Inter (che io tifo da sempre e quindi anche lu… - infoitsport : Inter, Perisic divide i tifosi: per il 50% il rilancio è sbagliato. Entro il weekend la risposta, due le alternative - sportli26181512 : Inter, Perisic divide i tifosi: per il 50% il rilancio è sbagliato. Entro il weekend la risposta, due le alternativ… - cmdotcom : #Inter, #Perisic divide i tifosi: per il 50% il rilancio è sbagliato. Entro il weekend la risposta, due le alternat… -