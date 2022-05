Lightyear – La vera storia di Buzz: cameo per i piloti Ferrari Leclerc e Sainz (Di domenica 29 maggio 2022) Lightyear – La vera storia di Buzz: i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz interpretano un cameo nella versione italiana e in quella spagnola del film, in arrivo al cinema dal 15 giugno In Lightyear – La vera storia di Buzz, che racconta le origini del leggendario Space Ranger, i piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz interpretano un cameo rispettivamente nella versione italiana e spagnola del nuovo film Disney e Pixar. Diretto da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman, Lightyear – La vera storia di ... Leggi su spettacolo.eu (Di domenica 29 maggio 2022)– Ladi: iCharlese Carlosinterpretano unnella versione italiana e in quella spagnola del film, in arrivo al cinema dal 15 giugno In– Ladi, che racconta le origini del leggendario Space Ranger, idella ScuderiaCharlese Carlosinterpretano unrispettivamente nella versione italiana e spagnola del nuovo film Disney e Pixar. Diretto da Angus MacLane e prodotto da Galyn Susman,– Ladi ...

Advertising

GianlucaOdinson : Lightyear – La vera storia di Buzz, alcuni dei protagonisti del film Pixar in una nuova immagine - Insidetheshowit : Lightyear - La vera storia di Buzz, fa squadra con Scuderia Ferrari - - bestemmiedigigi : ho appena chiesto se posso portare mio nipote 5enne al cinema per vedere lightyear la vera ragione per cui ho chie… - badtasteit : #Lightyear – La vera storia di Buzz, alcuni dei protagonisti del film #Pixar in una nuova immagine - SkyTG24 : Lightyear-La vera storia di Buzz, Ferrari con Disney e Pixar al Gran Premio di Monaco -