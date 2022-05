La dama di Uomini e Donne Ida Platano confessa l’amore per Riccardo

(Di domenica 29 maggio 2022) Idaparla dei suoi sentimenti. La discussa e amatadinel salotto di Silvia Toffanin nell’ultima puntata della stagione del programma Verissimo. L’internista si è soffermata nello specifico suGuarnieri, suo grande amore nella trasmissione di Maria De Filippi, con cui ha vissuto continui tira e molla.ha commentato così: “Anche se avevo conosciuto altri due, Sossio e Angelo, ma ho deciso poco dopo di proseguire solo con lui. Perché è stato un colpo di fulmine. Sì, un amore fatto di alti e bassi. Se sono stata male? Tanto, sì. Te lo dico in una frase: Ma sembra quasi come se avessi raccolto da terra la mia anima e l’avessi rimessa dentro. Non avevo mai sofferto così tanto, perché ripeto il matrimonio è stato un ...

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati! Una delle dame più amate die Donne ha ... Come riporta Fan Page , ladichiara: ' Cosa provo oggi per lui Non è amore, è amore immenso. Se ...Ladie Donne si è raccontata apertamente ai microfoni della Toffanin e poi parla anche del suo amore con Riccardo ma prima della lite in studio ae Donne. Ida Platano è stata ospite ...Uomini e Donne news: Riccardo beccato con un'altra, Gemma ha un nuovo corteggiatore campano e Maria chiude il programma ...Tre matrimoni e una possibile rottura tra coppie nate a Uomini e Donne: giorni felici per Bea e Marco, Isabella e Fabio e Nello-Carlotta di Temptation ...