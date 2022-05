Advertising

MARESITAS : RT @leggoit: Jesse, il blogger e il suo cane morti nello schianto col Maggiolino: viaggiavano dal Brasile all'Alaska - leggoit : Jesse, il blogger e il suo cane morti nello schianto col Maggiolino: viaggiavano dal Brasile all'Alaska -

leggo.it

Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon.Koz , un notodi 29 anni, è morto in uno spaventoso incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey . L'obiettivo finale era arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver ...Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon.Koz , un notodi 29 anni, è morto in uno spaventoso incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey . L'obiettivo finale era arrivare in Alaska dal Brasile, dopo aver ... Jesse, il blogger e il suo cane morti nello schianto col Maggiolino: viaggiavano dal Brasile all'Alaska Un sogno che si trasforma in tragedia: è successo a Selma, in Oregon. Jesse Koz, un noto blogger di 29 anni, è morto in uno spaventoso incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey.Tragedia a Selma , in Oregon, dove un blogger brasiliano è morto in un incidente stradale insieme al suo inseparabile cane Shurastey . Jesse Koz , 29 anni, stava per coronare il suo sogno: arrivare in ...