Iannicelli su Ancelotti | “Carlo resta un vincente | gli ammutinati erano e restano perdenti”

Advertising

Tutto Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIsu: "A Napoli ha ricevuto insulti personali gravi" Carnevale: "Osimhen un fenomeno, ma deve essere meno altruista e più bomber"...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUIsu: "A Napoli ha ricevuto insulti personali gravi" Calciomercato: l'Atletico Madrid punta Lozano CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO ... Iannicelli: "Re Carlo resta un vincente, gli ammutinati perdenti erano e perdenti restano" ForzAzzurri.net - Iannicelli sottolinea la grandezza di Ancelotti con il trionfo in Champions ricordando l'amarezza subita dal tecnico nel periodo azzurro."Ancelotti, meno di tre anni dopo l’esonero del Napoli, ha vinto Liga e Champions; gli ammutinati sono finiti terzi ed hanno rinunciato a lottare per lo scudetto". Peppe Iannicelli, giornalista di ...