“Grande rabbia con Putin”. La verità di Cremonesi sui filo-russi: nessun rapporto con Mosca (Di domenica 29 maggio 2022) Lorenzo Cremonesi, giornalista ed inviato del Corriere della Sera, è tra gli ospiti in studio dell'edizione del 29 maggio di Mezz'ora in più, programma tv di Rai3 condotto da Lucia Annunziata. Cremonesi parla delle sue esperienze personali in Ucraina, ora alle prese con la guerra con la russia: “Nell'est dell'Ucraina c'è una minoranza filo-russa e i russi considerano questo un territorio a loro consono, lo conoscono meglio, giocano più in casa. Ma su questa minoranza ho tanto da dire, sono stato tanto in Ucraina, ci sono stato nel 2014, al tempo della guerra, poi brevemente quando i russi bloccarono il mare d'Azov, imprigionando Mariupol nel 2018. Sono andato a fare un grosso reportage ad Odessa, andai a contattare i filo-russi, visto che lì ci sono ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Lorenzo, giornalista ed inviato del Corriere della Sera, è tra gli ospiti in studio dell'edizione del 29 maggio di Mezz'ora in più, programma tv di Rai3 condotto da Lucia Annunziata.parla delle sue esperienze personali in Ucraina, ora alle prese con la guerra con laa: “Nell'est dell'Ucraina c'è una minoranza-russa e iconsiderano questo un territorio a loro consono, lo conoscono meglio, giocano più in casa. Ma su questa minoranza ho tanto da dire, sono stato tanto in Ucraina, ci sono stato nel 2014, al tempo della guerra, poi brevemente quando ibloccarono il mare d'Azov, imprigionando Mariupol nel 2018. Sono andato a fare un grosso reportage ad Odessa, andai a contattare i, visto che lì ci sono ...

Advertising

tempoweb : “Grande rabbia con #Putin”. La verità di #Cremonesi sui filo-russi: nessun rapporto con Mosca #rai3 #mezzorainpiu… - Ude_co : Le persone irrisolte si caratterizzano per aspettative non realistiche e per richieste eccessive,a un forte entusia… - MarianoFroldi : @F1Daviderusso una rabbia che non riesco a spiegarti per quanto è grande... - vincve1 : RT @MarcoRizzoPC: Se penso a Giuseppe Di Vittorio e alla grande CGIL, mi viene da piangere, ma anche tanta rabbia vedendo questi sindacati… - FedericoPostet : RT @MarcoRizzoPC: Se penso a Giuseppe Di Vittorio e alla grande CGIL, mi viene da piangere, ma anche tanta rabbia vedendo questi sindacati… -