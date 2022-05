Giordano smentisce De Laurentiis | “Ancelotti non fu esonerato dai tifosi Ecco la verità”

(Di domenica 29 maggio 2022) Antonioattraverso il suo profilo di Facebook parla dell’esonero di Carlodal Napoli e svela alcuni retroscena: “Ci sarebbero da dire un paio di cose: la prima, non solo personale, riguarda Fabio Mandarini – non un collega, un fratello – e il mio giornale, il Corriere dello Sport-Stadio. E’ una questione che è giusto venga trattata ufficialmente sulle pagine del quotidiano che ho l’onore, nel mio piccolo, di rappresentare e che dunque lascerò venga affrontata attraverso i contenuti che leggerete domani. La seconda, si direbbe più «frivola», e non è così, appartiene alla storia più recente del Napoli e alla gigantesca occasione perduta di ricostruirsi un ciclo, dopo aver avuto l’illuminazione di scegliere l’allenatore più forte al mondo (così dicono le statistiche delle quattro Champions) o uno dei più grandi di sempre. So bene che il ...

