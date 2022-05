Gianni Morandi sbarca su Rai1 con uno show tutto suo: i dettagli (Di domenica 29 maggio 2022) Nuova avventura televisiva per Gianni Morandi: il cantante, da tutti definito come l'eterno ragazzo, si prepara a sbarcare su Rai1. Nel corso della prossima stagione televisiva, Viale Mazzini ha pensato di affidargli il primo canale della televisione di Stato per festeggiare la sua lunga carriera artistica. Gianni Morandi Rai1: nuovo show in vista Correva l'anno 1962 e un giovanissimo Gianni Morandi debuttava sulle scene musicali italiane con il brano Andavo a cento all'ora. Da questo momento in poi, l'artista originario di Monghidoro, in provincia di Bologna, ha vissuto sempre sulla cresta dell'onda, amato da grandi e piccini. Il suo ultimo successo, intitolato Apri tutte le porte e scritto da Jovanotti, l'ha visto ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 29 maggio 2022) Nuova avventura televisiva per: il cantante, da tutti definito come l'eterno ragazzo, si prepara are su. Nel corso della prossima stagione televisiva, Viale Mazzini ha pensato di affidargli il primo canale della televisione di Stato per festeggiare la sua lunga carriera artistica.: nuovoin vista Correva l'anno 1962 e un giovanissimodebuttava sulle scene musicali italiane con il brano Andavo a cento all'ora. Da questo momento in poi, l'artista originario di Monghidoro, in provincia di Bologna, ha vissuto sempre sulla cresta dell'onda, amato da grandi e piccini. Il suo ultimo successo, intitolato Apri tutte le porte e scritto da Jovanotti, l'ha visto ...

