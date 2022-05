F1, Christian Horner: “Una vittoria importante quando la Ferrari ne aveva di più. Per il titolo c’è anche Perez” (Di domenica 29 maggio 2022) Christian Horner non può che festeggiare al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo, infatti, la Red Bull ha centrato il quarto successo consecutivo del suo campionato, questa volta con Sergio Perez, abile a sfruttare la strategia ai box, che ha chiuso davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen. Il commento del team principal di Milton Keynes a Speedweek: “La Ferrari ha avuto la macchina più veloce questo fine settimana e su questa pista stavano andando molto bene. Ma, grazie al nostro lavoro al muretto dei box, alle soste perfette ed alle prestazioni dei piloti, siamo riusciti a batterli”. Christian Horner prosegue: “Se vogliamo primeggiare anche nelle prossime gare, dobbiamo migliorare ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022)non può che festeggiare al termine del Gran Premio di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Montecarlo, infatti, la Red Bull ha centrato il quarto successo consecutivo del suo campionato, questa volta con Sergio, abile a sfruttare la strategia ai box, che ha chiuso davanti a Carlos Sainz e Max Verstappen. Il commento del team principal di Milton Keynes a Speedweek: “Laha avuto la macchina più veloce questo fine settimana e su questa pista stavano andando molto bene. Ma, grazie al nostro lavoro al muretto dei box, alle soste perfette ed alle prestazioni dei piloti, siamo riusciti a batterli”.prosegue: “Se vogliamo primeggiarenelle prossime gare, dobbiamo migliorare ...

