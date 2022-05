Donnarumma: «Nessun rammarico per aver lasciato il Milan, sono orgoglioso dei miei ex compagni» (Di domenica 29 maggio 2022) Gigio Donnarumma ha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Coverciano. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com. Donnarumma ha elogiato il portiere del Real Madrid, reduce da una prestazione straordinaria nella finale di Champions contro il Liverpool di ieri sera. “E’ il migliore al mondo. Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i complimenti, ha fatto grandi interventi”. Sul suo futuro: “Non è stato un anno facile, ma sono sempre io e lavoro sempre al massimo. sono sempre a disposizione della squadra, dell’Italia. Non c’è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio”. Su Chiellini: “Mancherà tutto di ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 maggio 2022) Gigioha parlato in conferenza stampa dal centro tecnico di Coverciano. Di seguito il resoconto di Calciomercato.com.ha elogiato il portiere del Real Madrid, reduce da una prestazione straordinaria nella finale di Champions contro il Liverpool di ieri sera. “E’ il migliore al mondo. Ieri ho visto la gara e ha disputato una partita incredibile, ha tenuto in piedi il Real Madrid fino all’ultimo. Un po’ di effetto mi ha fatto, potevamo esserci noi, ma purtroppo il calcio è così. Hanno vinto loro e a Courtois faccio i complimenti, ha fatto grandi interventi”. Sul suo futuro: “Non è stato un anno facile, masempre io e lavoro sempre al massimo.sempre a disposizione della squadra, dell’Italia. Non c’è alcun problema, bisogna solo ripartire e farlo al meglio”. Su Chiellini: “Mancherà tutto di ...

Advertising

Gazzetta_it : Donnarumma: 'Felice per il Milan, ma nessun rimpianto per essere andato via' - zetamhlamer : RT @Gazzetta_it: Donnarumma: 'Felice per il Milan, ma nessun rimpianto per essere andato via' - napolista : #Donnarumma: «Nessun rammarico per aver lasciato il Milan, sono orgoglioso dei miei ex compagni» In conferenza: «C… - burattinaio0 : RT @Gazzetta_it: Donnarumma: 'Felice per il Milan, ma nessun rimpianto per essere andato via' - castacm : RT @Gazzetta_it: Donnarumma: 'Felice per il Milan, ma nessun rimpianto per essere andato via' -