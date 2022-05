Cuciniamo insieme: grano monococco con pesto di fave e gamberi (Di domenica 29 maggio 2022) Profumi primaverili, consistenze rurali e un pizzico di creatività per portare in tavola un ingrediente antico e prezioso: il grano monococco. Si tratta dell’antenato di tutti i cereali che viene riscoperto e rimesso a coltivazione in questi anni nelle Marche che, come molti dovrebbero sapere, sono uno dei centri di massima sperimentazione e coltura del grano. Se ne parla tanto di questo cereale in questi giorni, ma fino a ieri non era considerato, come capita a tanti prodotti agricoli. Un po’ come l’aria, finché si respira sembra che non serva! Il grano monococco è probabilmente l’antenato addirittura del farro che fu uno dei primi creali usati dalle popolazioni italiche. È – per così dire e non ce ne vogliano gli esperti – una via di mezzo tra il duro e il frumento tenero. Ci si fanno delle ... Leggi su panorama (Di domenica 29 maggio 2022) Profumi primaverili, consistenze rurali e un pizzico di creatività per portare in tavola un ingrediente antico e prezioso: il. Si tratta dell’antenato di tutti i cereali che viene riscoperto e rimesso a coltivazione in questi anni nelle Marche che, come molti dovrebbero sapere, sono uno dei centri di massima sperimentazione e coltura del. Se ne parla tanto di questo cereale in questi giorni, ma fino a ieri non era considerato, come capita a tanti prodotti agricoli. Un po’ come l’aria, finché si respira sembra che non serva! Ilè probabilmente l’antenato addirittura del farro che fu uno dei primi creali usati dalle popolazioni italiche. È – per così dire e non ce ne vogliano gli esperti – una via di mezzo tra il duro e il frumento tenero. Ci si fanno delle ...

