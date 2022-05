Crisi alimentare e bomba migratoria, i due rischi da scongiurare (Di domenica 29 maggio 2022) La Crisi del grano sta per innescare una bomba umanitaria e un probabile esodo biblico dall'Africa, dove più di 40 milioni di persone potrebbero non essere più in grado di soddisfare le proprie necessità alimentari di base a causa della combinazione di fattori climatici – la terza grave siccità nel giro di un decennio – e contingenti come la guerra in Ucraina, che ha bloccato le importazioni di grano, cereali e fertilizzanti. In Egitto e in Tunisia c'è già da settimane il razionamento del pane, e se la Crisi perdurerà le conseguenze saranno drammatiche. L'aggressione militare russa sta dunque compromettendo la sicurezza alimentare globale, con seri e immediati rischi di carestie e di destabilizzazioni sociali. Ieri, durante il colloquio telefonico con Scholz e Macron, Putin ha apparentemente aperto ... Leggi su iltempo (Di domenica 29 maggio 2022) Ladel grano sta per innescare unaumanitaria e un probabile esodo biblico dall'Africa, dove più di 40 milioni di persone potrebbero non essere più in grado di soddisfare le proprie necessità alimentari di base a causa della combinazione di fattori climatici – la terza grave siccità nel giro di un decennio – e contingenti come la guerra in Ucraina, che ha bloccato le importazioni di grano, cereali e fertilizzanti. In Egitto e in Tunisia c'è già da settimane il razionamento del pane, e se laperdurerà le conseguenze saranno drammatiche. L'aggressione militare russa sta dunque compromettendo la sicurezzaglobale, con seri e immediatidi carestie e di destabilizzazioni sociali. Ieri, durante il colloquio telefonico con Scholz e Macron, Putin ha apparentemente aperto ...

