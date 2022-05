Boxe | Europei 2022 | Manuel Cappai si ferma in semifinale ed è bronzo | troppo forte il francese Bennama

(Di domenica 29 maggio 2022)non raggiunge la finale deglidiin corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Nella categoria fino a 54 kg, per il rappresentante delle Fiamme Oro arriva comunque una medaglia di, anche se è netto il verdetto dei giudici contro ilBillal, uno 0-5 con tutti 27-30 che non lascia spazio a interpretazioni. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, perle cose si fanno complesse:trova con maggior continuità la misura, costringendo l’italiano sulla difensiva, che è comunque di buon livello. Restano più convincenti i sinistri del transalpino, che si guadagna i favori dei giudici., Leonardo Esposito conquista ilagli ...

Leonardo Esposito non è riuscito nell'impresa di qualificarsi alla finale degli2022 di. Il pugile italiano è stato sconfitto dal bulgaro Ergyunal Sebahtin per verdetto unanime (5 - 0: quattro 30 - 27, un 29 - 28), ma può comunque ritenersi soddisfatto per avere ...Torre Annunziata . Talentuoso, elegante, ambizioso e vincente. L'identikit risponde al nome di Michele Baldassi, pugile dellaVesuviana. Il ragazzo di Torre Annunziata ha esordito agliElite di pugilato di Yereven in Armenia, nella categoria fino a 57 kg, con una grande vittoria. Sulla strada dell'azzurro c'era ...Leonardo Esposito non è riuscito nell'impresa di qualificarsi alla finale degli Europei 2022 di boxe. Il pugile italiano è stato sconfitto dal bulgaro Ergyunal Sebahtin per verdetto unanime (5-0: quat ...Fabio Turchi, pugile fiorentino e tifoso della Fiorentina, sabato 11 giugno 2022 affronterà Richard Riakporhe sul ring della Wembley Arena di Londra. Si tratterà di un cosiddetto “world title eliminat ...